Raccolta fondi “La mela di Aism” a Pescara, ecco dove

Aism è l’associazione che combatte per una delle più gravi malattie del sistema nervoso che solo in Italia colpisce 122.000 persone: la Sclerosi Multipla. Si tratta di una malattia cronica, che colpisce 2.600 persone in Abruzzo, soprattutto donne e viene diagnosticata tra i 20 e i 40 anni.

Diventa fondamentale raccogliere fondi per la ricerca, in quanto questa è l’unica strada per scoprire la causa e trovare una cura definitiva. Sabato 5 e domenica 6 ottobre i volontari dell'Aism saranno in piazza a Pescara per la raccolta fondi “La mela di Aism”. Ecco dove sarà possibile trovarli:

- Cuore Immacolata Beata Vergine Maria

- Piazza Garibaldi

- Piazza Salotto

- Piazza Sacro Cuore

- Ospedale Civile

- Chiesa Madonna Dei Sette Dolori

- Chiesa Spirito Santo

- Chiesa Cristo Re (Gesuiti)

- Auchan Via Tiburtina

- Auchan Aeroporto

- Chiesa S. Antonio

- Tim Via Tiburtina

- Tim Via Bardet