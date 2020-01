Il Centro Italiano Femminile celebra i quaranta anni del Consultorio Familiare con un incontro che si terrà sabato 18 gennaio. Ecco cosa dichiara la direttrice Sara Di Pietro:

"Il servizio consultoriale continua oggi, dopo 40 anni, a conservare la sua valenza sociale: la prevenzione sessuale degli adolescenti, i conflitti intergenerazionali dentro la famiglia, la mediazione familiare, l’accompagnamento socio-sanitario degli stranieri immigrati, la cultura della fertilità e il supporto al percorso nascita: sono tutti servizi che il consultorio familiare offre per rispondere alla profonda trasformazione sociale della famiglia".

Questo, invece, è quanto aggiunge la presidente Gabriella Federico:

"La storia del Consultorio Familiare rappresenta un importante punto di vista per monitorare lo stato di criticità sociale di un territorio. I consultori pubblici e privati rappresentano il vero avamposto sociale nel quale la prevenzione, sia in campo sanitario che in quello psicologico ed educativo, consente di risolvere situazione problematiche prima di ogni forma di conflittualità irreversibile".