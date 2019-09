Festa grande a Silvi per San Pio, il patrono della protezione civile [FOTO]

Gli operatori del Corpo volontari Protezione civile di Silvi si sono ritrovati nella parrocchia di San Pio, e San Massimiliano, per celebrare il loro patrono San Pio da Pietrelcina. I volontari hanno dapprima preso parte alla messa celebrata dal parroco don Antonio Iosue, per poi spostarsi nella sede di via Roma per un momento conviviale.

Il tutto con la partecipazione del sindaco di Silvi Andrea Scordella, accompagnato dall'assessore Giuseppina Di Giovanni, dal consigliere comunale Bruno Valentini e dal vice comandante della Polizia municipale Marcello Martella, e dal comandante dei carabinieri forestali di Atri Ercole Di Felice.

Presenze che hanno rinsaldato la collaborazione che lega questi Enti nell'assolvimento di servizi come l'antincendio boschivo, il rischio idrogeologico e l'assistenza alla popolazione agli eventi:

«È stata una bella giornata - sottolinea Scordella - per onorare il lavoro svolto quotidianamente dalla Protezione civile, che alloccorrenza ci garantisce la sicurezza di cui necessitiamo».

Un impegno, quello dei 50 volontari, rilanciato dalla nomina del nuovo direttivo coordinato dal presidente Marco Pelle: