Premio Borsellino 2018 a Klaus Davi e Daniele Piervincenzi

Tutto pronto per la 23ª edizione del Premio Paolo Borsellino per la legalità e l’impegno sociale e civile, da 26 anni dedicato alla sua memoria. Il tema per il 2018 è “L’eredità di Falcone e Borsellino”.

La rassegna, fondata nel 1992 da Antonio Caponnetto alla presenza di Rita Borsellino, si svolgerà dall'11 al 26 ottobre.

Il programma è ricco e articolato, con 89 ospiti coinvolti, 18 momenti di incontro nelle scuole e università con giornalisti, scrittori, magistrati e testimoni del mondo antimafia e lo spettacolo teatrale “Paolo” prodotto dal Premio Borsellino.

La cerimonia finale si svolgerà sabato 27 ottobre alle ore 10 nella Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Il Premio quest'anno è stato assegnato a tre professionisti:

Daniele Piervincenzi , giornalista del programma di Rai 2 "Nemo"

Klaus Davi (foto), massmediologo, blogger dell'Huffington Post nonché editorialista delle reti Mediaset

Marilena Natale, cronista sotto scorta, autrice di inchieste sulla Camorra.

Organizza l’associazione culturale “Falcone e Borsellino”.