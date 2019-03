Pi Greco Day 2019: storie, teorie e incontri sotto l’egida della matematica e della fisica

Torna il concorso del Pi Greco Day, a cura dell'associazione Sinergie d'Arte con il patrocinio del Comune di Pescara. Una manifestazione che propone circolarità dei saperi e proposte alternative di varie provenienze artistiche.

Appuntamento dall’11 al 16 marzo sia all’Aurum sia in diverse scuole cittadine, che faranno da scenario ad alcuni degli eventi, proponendo un mix di storia, musica, arte, alchimia e neuroscienze impregnati nei temi della Matematica e della Fisica, legati quest'anno a “il teorema dell’errore o la bellezza dell’errore”.

La quinta edizione coinvolgerà 7 scuole tra Licei e Istituti Comprensivi, a cui si affiancano l'Istituto di Istruzione Superiore Patini-Liberatore di Castel di Sangro e il Conservatorio, l'Aurum e gli sponsor. Nelle giornate dall’11 al 15 il programma sarà interamente dedicato alle scuole: si ragionerà sulla teoria dell’errore in varie accezioni, alcune molto avvincenti e altre davvero sorprendenti come sempre accade con il Festival con relatori interessanti e originali.

Si aprirà al Da Vinci, con un tributo per i 500 anni dalla morte di Leonardo. Da sottolineare anche la partecipazione dei Comprensivi Pescara 4, 9 e 10. Ci sarà inoltre una parentesi dedicata alla conquista dello spazio sia alla Virgilio che allo scientifico a cura del colonnello Bartolomeo Di Pinto dell’Aeronautica militale.

Non mancherà la musica, con Manuel Virtù, il trio Barock and Jazz che chiuderà il festival. Quest’anno sono inserite anche tematiche relative alla forma fisica, gli errori che si possono fare nel curarsi e mettersi e tenersi in forma.