45° Convegno internazionale dannunziano: il programma

Tutto pronto per il 45° Convegno internazionale dannunziano, il cui titolo sarà “D’Annunzio in Italia e nel mondo a ottant’anni dalla morte”.

L’inaugurazione è in programma giovedì 25 ottobre, alle ore 9 nel Mediamuseum. Verrà presentata l’antologia 'I pastori di D’Annunzio nelle lingue del mondo', pubblicata dalla Di Felice Edizioni, che raccoglie il componimento dannunziano in 20 lingue, accompagnato da altrettante illustrazioni del noto artista abruzzese Gigino Falconi. Si darà quindi l’avvio alla prima sessione del convegno. A tenere la prima relazione sarà Gianni Oliva, ordinario di letteratura italiana alla D’Annunzio, che farà il punto sulla presenza del Vate in Italia oggi. Sarà quindi la volta dell’Ambasciatore Maurizio Serra, autore di una biografia di D’Annunzio pubblicata in francese da Grasset e prossima a uscire anche in italiano, che parlerà di D'Annunzio all'estero. Di D’Annunzio e la poesia italiana del '900 si occuperà Pietro Gibellini, della Ca’ Foscari. La quarta relazione della mattinata sarà affidata ad Antonio Sorella, professore alla D’Annunzio, storico della lingua e ordinario di Letteratura italiana, che affronterà il tema “D’Annunzio e la lingua italiana”. Chiuderà la mattinata Antonio Zollino, della Cattolica di Milano, che terrà una relazione su “D’Annunzio nella narrativa italiana”.