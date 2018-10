A Palazzo dei Marmi il Consiglio Nazionale dell'AGeSC sui modelli educativi

Si terrà sabato 20 e domenica 21 ottobre a Pescara il Consiglio Nazionale AGeSC, organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale: verrà dedicato alla formazione, mission primaria di AGeSC.

Il momento pubblico del Consiglio sarà incentrato sulla ‘Comunicazione non Violenta’, un tema di grande attualità declinato per il ruolo dei genitori che credono nella libertà di scelta educativa, con l’intervento del presidente del Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione, Massimiliano Padula, docente di Sociologia e Comunicazione alla Pontificia Università Lateranense.

Il convegno avrà luogo nel palazzo della Provincia dalle ore 15 di sabato 20 ottobre e sarà preceduto dal saluto delle autorità civili ed ecclesiali. Non mancheranno i temi caldi che riguardano la libertà di scelta educativa, sempre in discussione nonostante il dettato costituzionale, la denatalità, il ruolo della famiglia nel nostro Paese, la chiusura di molte scuole paritarie pubbliche, l’orientamento politico a ‘statalizzare’ il sistema nazionale d’istruzione.

Linea guida del Consiglio Nazionale di Pescara sarà la trasversalità della buona comunicazione, come testimonianza dell’impegno dei genitori nelle sfide che riguardano formazione, famiglia, diritto alla vita, scuola e collaborazione tra comunità cristiana e civile.

Riguardo alla parità, l’AGeSC chiede un impegno preciso per il completamento della legge 62/2000 attraverso la realizzazione della “quota capitaria”, prevista dalla legge107/2015, in tutte le scuole del sistema paritario dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. Bisogna scegliere: monopolio educativo dello Stato italiano o pluralismo scolastico europeo?

Il Consiglio Nazionale affronterà poi a porte chiuse tre incontri formativi sui temi delle sfide motivazionali AGeSC, con l'Ing. Massimiliano Tavolacci, sulla nuova normativa privacy, GDPR con il Dr. Luca Cavalli, Safe Network e sulla Riforma del Terzo Settore con il Dr. Luigi Lepore.

Sarà consegnato un riconoscimento a madre Candida Guardiani per i suoi 93 anni, 60 dei quali passati come dirigente e preside dell’Istituto Nostra Signora di Pescara.