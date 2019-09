4 comuni del Pescarese per il progetto “Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net”

Partirà ad ottobre, e andrà avanti fino a giugno 2020, il progetto “Creatività e Integrazione: Crea.Art.Net”, promosso dall’associazione di volontariato Arte Suoni Colori, vincitrice del bando regionale che sostiene e finanzia le attività di interesse generale (di cui all’articolo 5 del codice del terzo settore – anno 2018) nei comuni delle province abruzzesi terremotati e non. L’intento del progetto è costruire un percorso non solo artistico ma edu-ricreativo, capace di unire generazioni diverse nel segno dell’arte in senso più ampio e interdisciplinare, includendo pittura, scultura plastica, musica, teatro e persino attività di artigianato.

La presidente volontaria dell’associazione Asc, Stefania Silvidii, sottolinea quanto sia necessario recuperare degli spazi di condivisione all’interno dei paesi dell’entroterra, che faticano a trovare occasioni di aggregazione sociale, culturale e artistica e vivono una situazione ancora più complessa in seguito al terremoto del 2009. Il valore aggiunto del progetto è costituito dall’approccio innovativo della socioterapia, che si impegna a considerare la persona come un’entità che si organizza e si sviluppa a partire da un sistema di comunicazioni e interrelazioni con l’ambiente e la società circostanti.

Le iniziative dell’Asc puntano a costituire una Rete di scambi sociali e culturali tra persone diverse per esperienze, competenze, età e aspirazioni, favorendo l’incontro e l’interazione. La Rete avrà lo scopo di propagare nel tempo i benefici sociali e culturali delle iniziative, restituendo vitalità e varietà alle zone interne della provincia di Pescara per mezzo delle piazze di ciascun paese, da sempre punto nevralgico di comunicazione e confronto. Il progetto fa affidamento sull’esperienza dell’Associazione Arte Suoni Colori nell’organizzazione di iniziative di questo tipo, come ad esempio il laboratorio “Vivi il tuo spazio”, format consolidato e portato avanti sin dal 2004.

Il partenariato con l’organizzazione di volontariato Ags (che ha sede a Pescara) e la collaborazione con l’Associazione nazionale Psicologi per i Popoli di Pescara, con l’Associazione Contratto Sociale di Montebello di Bertona e con i Comuni coinvolti punta ad arricchire l’offerta fornita, rivolta ad ogni fascia d’età proprio per ricostituire una Rete di rapporti non solo tra realtà geografiche vicine, ma anche tra generazioni diverse. Non mancheranno infatti occasioni piacevoli e stimolanti di dialogo tra gli anziani, guide esperte di conoscenza, e i giovani, protagonisti di vite future. La rielaborazione della tradizione tramite strumenti più moderni e innovativi ha lo scopo di mantenere in vita un patrimonio culturale che rischia, in alcuni casi, di essere dimenticato.

A testimonianza di questi nobili obiettivi avranno luogo i primi quattro appuntamenti all’insegna di arte, gioco e curiosità e che saranno così strutturati:

“Musica per tutti” sabato 5 ottobre a Brittoli in piazza Sant’Antonio dalle 15.30 alle 18 con il laboratorio MusicArTerapia a cura di Rogerio Celestino e Sara Tatoni;

“Scolpire, ricamare, intrecciare…con i nonni!” che si terrà domanica 6 ottobre in piazza Matteotti a Rosciano dalle 15.30 alle 18 con laboratori di arti applicate a cura di Antonio Di Biase (scalpello), Stefania Silvidii (fiber art) e dei volontari della Protezione Civile;

“Ritmi… suoni.. movimenti” sabato 12 ottobre a Carpineto della Nora in piazza Umberto I dalle 15.30 alla 18 con il laboratorio MusicArTerapia a cura di Rogerio Celestino e Sara Tatoni;

“Il circo è di tutti” sabato 19 ottobre a Montebello di Bertona dalle 15.30 alle 18 in piazza Vittorio Emanuele

La partecipazione ai laboratori è assolutamente gratuita e le iscrizioni possono essere effettuate ritirando i moduli nei Comuni e nelle scuole dei singoli paesi coinvolti o scaricandoli dal sito Internet www.artesuonicolori.com.