'Professione reporter online' con Luca Misculin de "Il Post": appuntamento venerdì 28 e sabato 29 settembre.

Il giornalismo on line sta ottenendo uno spazio sempre più rilevante all’interno delle vite dei lettori e di chi i giornali li fa e li pensa, rispetto a quello più tradizionalmente cartaceo e televisivo. Eppure, in Italia sono ancora pochi i giornali nati e cresciuti esclusivamente online.

Il Post è una rara eccezione: sia per la sua natura sia per l’approccio con cui lavora da quasi dieci anni, che punta tutto sulla qualità dei contenuti, la verifica rigorosa delle fonti e l’obiettivo quotidiano di spiegare le cose, farlo bene, e non dare nulla per scontato.

Negli ultimi anni la redazione ha dedicato una parte sempre maggiore delle sue risorse a condividere le buone pratiche che ha coltivato nel tempo. I partecipanti al corso avranno quindi l’occasione di conoscere i metodi di lavoro della redazione, sia sul fronte della scrittura che dei criteri di selezione delle cose che finiscono sul Post e metterli in pratica nel corso di alcune brevi esercitazioni.

CHI SI PUÒ ISCRIVERE

Scrittori, giornalisti, reporter, appassionati e professionisti del settore editoriale



Posti disponibili: max 25



UNDER 35 – il workshop è gratuito

OVER 35 – Il workshop ha un costo scontato, fissato a 50 €