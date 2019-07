Masci e Di Nisio alla processione della festa di Sant'Andrea [FOTO]

Come tradizione, si è ripetuta anche stavolta la processione sul mare in occasione della Festa di Sant'Andrea, che si tiene ogni anno nell'ultima domenica di luglio.

Oltre al sindaco Carlo Masci, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e al presidente del Sib Riccardo Padovano, ha partecipato all'evento di questa mattina anche l'assessore al Mare e Fiume Nicoletta Di Nisio, che spiega:

"Nel 1867, sulla riva nord del fiume Pescara, si insediò e poi si sviluppò un rione abitato esclusivamente da pescatori: Borgo Marino. Per rendere omaggio a Sant'Andrea, protettore dei pescatori, fu eretta una chiesa dedicata a quest'Apostolo. Da allora, ogni anno, la flotta peschereccia si veste a festa, decorata di bandiere, e sfila dal porto per raggiungere il confine con Montesilvano per poi rientrare. Quest’anno ho avuto l’onore di esserci. Ne sono felice ed orgogliosa".