Al via a Pescara la prima "Pride week" della regione Abruzzo. A causa delle normative anti contagio da coronavirus è saltata la classica sfilata, ma in compenso ci saranno tanti appuntamenti. La base sarà nel circolo Aternino, e la rassegna si chiuderà il prossimo 27 giugno con un flash mob.

Oggi, 20 giugno, alle ore 18 l'evento prenderà ufficialmente il via con l'inaugurazione delle due mostre "Loves" e "Religo". Non mancheranno momenti di formazione e dibattiti che daranno vita a un vero e proprio percorso temporale e tematico, per una "società aperta e accogliente in cui ogni persona possa essere se stessa, tutelata nell'espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere".

In altre parole, "un futuro migliore" e un Abruzzo "forte, gentile e orgoglioso". La Pride week è organizzata dal coordinamento Abruzzo Pride, composto da Arcigay Chieti - Sylvia Rivera, Jonathan - Diritti in movimento, La Formica Viola e Mazì Pescara.