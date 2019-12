Successo a Piano Fara di Rosciano per il presepe eco-sostenibile [FOTO]

Successo a Piano Fara di Rosciano per il presepe eco-sostenibile, la cui inaugurazione è avvenuta nel giorno dell'Immacolta Concezione. L'evento, giunto alla 6a edizione, presenta infatti un presepe interamente realizzato con bottiglie di plastica, che sarà ammirabile fino al prossimo 6 gennaio.

Soddisfatto il presidente del gruppo presepe Piano Fara, Giorgio Di Serio:

"Il presepe di quest’anno ha una missione molto importante e al centro del dibattito pubblico: il riciclo della plastica. Alle generazioni future, attraverso manifestazioni di sensibilizzazione come questo evento significativo che è la nascita di Gesù, dobbiamo insegnare a non gettare né disperdere plastica. Per questo il nostro presepe è composto da statue con strutture tutte in bottiglie di plastica, come anche le montagne e la stella cometa".