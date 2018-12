Presepe in costume tradizionale abruzzese in mostra all’associazione Mousikè

L’8 dicembre alle ore 19 prenderà il via la 18a edizione della mostra “Un mondo di presepi” nella tradizione artigianale.

Una parte della mostra è curata dall’Associazione Culturale Etnodanza Momenti Arcaici che nella sua opera di ricerca, divulgazione e conservazione di usi, costumi e danze tradizionali ed etniche dell’Abruzzo, ha realizzato un presepe in costume abruzzese, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara.

Sullo stile del presepe napoletano settecentesco che pone la Sacra Famiglia sotto un rudere romano, a simboleggiare la caduta del paganesimo, l’ambientazione e i personaggi popolani sono realizzati riproducendo da disegni antichi i costumi indossati da statuine di circa 30 centimetri di altezza, confezionati a mano con stoffe e ricami.

La ricerca si è basata sulla riproduzione delle gouaches che Ferdinando IV di Borbone fece eseguire nella seconda metà del XVIII secolo dai pittori della Real Casa per la realizzazione delle suppellettili e gioielli raffiguranti i costumi del Regno.

La restante parte della mostra è dedicata all’esposizione di presepi provenienti da 89 Paesi del mondo, caratterizzati dai materiali e la creatività artigiana locale.

Molte sono le particolarità presenti come il minuscolo presepe in cui la Sacra Famiglia è realizzata con semi d’uva, collocata all’interno di un guscio di pistacchio, quello realizzato con le bucce d’arancia essiccata, entrambi provenienti dalla Colombia, quello della Liberia realizzato trasformando i bossoli delle mitragliatrici in personaggi del presepe o quello realizzato all’interno di un fiore di alchechengi.

La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio e, per le scuole, è possibile prenotare visite in orario scolastico. Per qualsiasi informazione si prega di contattare il 347/3528329 o il 347/3423174.