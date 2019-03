Presentazione di “Un'avventura in Abruzzo - Guida illustrata per viaggiatori coraggiosi”

La casa editrice Il Viandante, diretta da Arturo Bernava, lancia la linea Viandante Educational, dedicata ai lettori più giovani. A inaugurare la collana è il libro "Un'avventura in Abruzzo - Guida illustrata per viaggiatori coraggiosi”. La presentazione è fissata a sabato 23 marzo alle 17.30, ingresso gratuito, palazzo della Provincia di Pescara (sala Tinozzi). Modera l'incontro Mauro Latini (architetto).

Scritto a 6 mani da Doretta Di Domizio, Luca Mancini e Francesca Santeusanio, il volume - opera prima del trio - è arricchito dalle illustrazioni originali di Federica Talanca, aficionada della casa editrice.

Ma come nasce questo libro?

“Abbiamo fatto una scelta analogica - fanno sapere gli autori - Potevamo sviluppare la stesso progetto su una app ad esempio, ma abbiamo preferito un libro. Anche perché abbiamo visto che leggendo ai nostri figli delle storie a tema, prima di un viaggio, facilitavamo la comprensione dello stesso e delle novità via via scoperte. Con questo spirito nasce una guida sull’Abruzzo, in cui si parla di Storia dell’arte, Enogastronomia, Natura, Architettura e molto altro”.

Tutti e tre scout per molto tempo, gli autori hanno visitato in lungo e in largo la nostra regione, sempre con l’occhio dell’esploratore, mai con quello del turista.

“Abbiamo provato a selezionare le località e gli argomenti che più di altri potessero stimolare la curiosità dei bimbi. Un esempio su tutti, Cocullo e la tradizionale festa dei Serpari”.

Scritto con un linguaggio semplice, arricchito da disegni e schede di approfondimento, il libro contiene anche la storia di Viola, Andrea e Benedetta , personaggi di diversa età, che partono dalla costa, Punta Aderci, per arrivare in montagna, sull'altissima vetta del Corno Grande.