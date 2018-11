"Sybilla", la favola per salvare il mare dalla plastica con Marco Mastrorilli

Presentazione della Favola ecologica per salvare il mare. Marco Mastrorilli presenta il suo ultimo libro 'Sybilla', l’odissea di una bottiglia di plastica. Una favola ecologica che vi farà riflettere e forse cambiare il modo di vedere la plastica. Immagini, video che vi faranno capire che siamo in tempo per salvare il mare.



Interventi del Direttore del Centro recupero tartarughe marine Dr. Vet. Vincenzo Olivieri

Delegato LIPU Pescara Dr. Vet. Francesca Di Bartolomeo

Reading dell’attrice Antonella De Collibus

con la partecipazione dell'illustratrice del libro, Imma Vitello



Il programma



ore 16.30 laboratori per bambini

Ore 17.30 presentazione del libro, proiezione filmati



Ingresso libero, con degustazione di prodotti emiliani. Info: centrotartarughe@comune.pescara.it.