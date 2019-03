Alla libreria Feltrinelli la presentazione di "Racconti nella rete"

Narrare è una sapienza antica. Cambiano le forme e le modalità, ma resta insopprimibile il bisogno dell'uomo di tessere storie, filare racconti, ascoltare sogni, pensieri, emozioni altrui. Questo volume raccoglie i 25 racconti selezionati da 'Racconti nella Rete', Premio giunto oramai alla sua diciassettesima edizione. Narrazioni ricche di palpiti, testimonianze di vite vissute, riflessi del tempo in cui ci troviamo a vivere. Affinché ci siano sempre più lettori e si propaghi sempre in più, in rete, l'amore per la scrittura.

Sarà proiettato il cortometraggio 'Peccato capitale' tratto dal soggetto di Donatella Mascia. Regia di Giuseppe Ferlito. 'Racconti nella rete' è pubblicato da Castelvecchi.

Intervengono Demetrio Brandi, presidente del premio letterario, e gli autori Elisa De Leonardis, Marco Floridia, Ester Arena, Massimiliano Ferraris Di Celle, Claudia Mereu, Marta Cerù, Liliana Sghettini, Nicoletta Fazio.

Letture a cura dell'attrice Franca Minnucci.

Ingresso libero.