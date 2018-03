"Qualcosa là fuori", Bruno Arpaia dialoga con Oscar Buonamano

Alla libreria Feltrinelli si terrà, sabato 24 febbraio, la presentazione di "Qualcosa là fuori" (Guanda), con l'autore Bruno Arpaia che dialoghera' con Oscar Buonamano.

La trama

Italia, 2082: il paese è quasi desertificato e la vita non è più possibile. raggiungere la Scandinavia, l'unico territorio ancora favorevole agli insediamenti umani, rappresenta la sola salvezza per decine di migliaia di "migranti ambientali" che, pagando guide ed esploratori per il loro aiuto, decidono di attraversare la Svizzera e il grande altipiano arido della Germania meridionale. Ingresso libero.