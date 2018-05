A Pescara l'anteprima nazionale di “Con la pelle ascolto”, il nuovo libro di Cristina Mosca

Esce il 28 maggio “Con la pelle ascolto”, il nuovo romanzo di Cristina Mosca edito da Ianieri (collana Forsythia, pp. 164, 14 euro), che verrà presentato in anteprima nazionale sabato 26 maggio alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di Pescara. Ne parlerà con l’autrice il giornalista Oscar Buonamano.



Di chi è la voce che dice "Io" quando si prende una decisione o si insegue un desiderio? “Con la pelle ascolto” narra di due sorelle, Elena e Alma, in perenne conflitto, due donne le cui vite sembrano correre su binari paralleli senza mai incontrarsi.

Elena ha la passione per la pittura e una storia d’amore con Marco, che non vuole avere figli. Alma passa da un uomo all’altro e trascorre la maggior parte del tempo nelle bigiotterie, finché non resta incinta. Quando ormai sono rassegnate al silenzio come unico rumore di fondo delle loro individualità, scopriranno un nuovo modo di comunicare: ascoltarsi.



«Quante speranze posso vivere in un solo cuore? E quante in un cuore solo?». Un romanzo sulla difficoltà di comprendere l’altro e sulla paura di dimostrare agli altri il proprio valore.

La scheda dell'autrice

Cristina Mosca, classe 1980, nasce a Giulianova ma presto si trasferisce a Pescara, dove attualmente vive e lavora. Laureata in Lingue e Letterature straniere, è docente di Lingua inglese.

Tra le sue pubblicazioni figurano i seguenti libri: “Chissà se verrà alla mia festa”, “Pierrot scalzo”, “E donne infreddolite negli scialli” e “Loro non mi vedono”.