Presentazione delle opere di Nicola Cusano al Mediamuseum

A Pescara si svolgerà una conferenza per la presentazione dell’edizione delle Opere filosofiche, teologiche e matematiche di Nicola Cusano, a cura di Enrico Peroli, pubblicato da Bompiani nella collana «ll pensiero occidentale» ideata da Giovanni Reale che l’ha diretta sino alla sua scomparsa.

La conferenza è promossa dalla Fondazione Edoardo Tiboni, dall’Istituto nazionale di Studi crociani e dall’Associazione Orizzonti.

Interverrà Marco Moschini, professore di Filosofia teoretica all’Università di Perugia. Le conclusioni saranno tenute dal Curatore dell’edizione.

Riscoperto agli inizi del Novecento come il punto di passaggio decisivo dal Medioevo all'età moderna, Niccolò Cusano (1401-1464) è il pensatore più importante e significativo del Quattrocento.

Figura di dimensione europea e insieme spirito profondamente ecumenico, per la sua originale riflessione filosofica e teologica, nella quale intende percorrere una strada diversa da quella seguita dalla tradizione scolastica, per le sue tesi cosmologiche, che anticipano la rivoluzione copernicana, per la sua nuova visione dell'uomo e della creatività dello spirito umano, per la sua concezione del sapere scientifico e matematico, Cusano è un pensatore fondamentale per comprendere la genesi dell'età moderna.

Il volume contiene la traduzione di tutti gli ''Scritti filosofici e teologici'' di Cusano e la prima versione italiana delle più importanti ''Opere matematiche''.

La traduzione, condotta sul testo dell'edizione critica curata dall'Accademia delle Scienze di Heidelberg, è corredata di un ampio apparato di note e di un commentario sistematico ai singoli scritti.​ Ingresso libero.

La scheda di Marco Moschini

Marco Moschini è professore associato di Filosofia teoretica presso l’Università di Perugia nella quale insegna Istituzioni di filosofia e Antropologia filosofica. Si è formato alla scuola dell’ontologismo metafisico e criticolaureandosi prima a Perugia e poi con dottorato a Urbino. La sua attività di ricerca è iniziata fin dal periodo di formazione concentrandosi su specifici aspetti dell’ontologia, del pensiero metafisico e della dialettica. Ha studiato in particolare l’evoluzione del tema della coscienza e della sua ascesi nel pensiero dell’ontologismo critico italiano.

Ha affrontato poi il pensiero di Cusano sia sul versante della ricognizione critica del suo destino storiografico, sia concentrandosi sui suoi concetti di Principium, di sapientia e sul tema dell’ontologia e della figura; intorno a questi temi ha prodotto monografie e saggi, estendendo il suo campo di indagine al concetto di “Idea” nella logica idealistica. Oggi è impegnato anche sul versante di studio relativo ai problemi dell’ontologia della persona. È membro della Fondazione Moretti-Costanzi e presidente del Centro “Leone XIII” di Perugia.