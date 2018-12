“Donne”, Lussoso omaggia la bellezza e la forza femminile con un libro fotografico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Martedì 18 dicembre alle ore 18.30, nella galleria d’arte Spazio Bianco a Pescara, in Piazza Salotto, verrà presentato “Donne”, il nuovo progetto editoriale di Marco Lussoso.

“Forza e caparbietà, bellezza interiore e carisma – spiega Marco Lussoso – a chi sfoglia il mio libro intendo lasciar intuire, una pagina dietro l’altra, un ritratto dopo l’altro, che cosa possa esserci dentro ogni donna, osservandole intensamente e leggendo i brevi testi che le raccontano. Ogni ritratto riporta sotto il nome della donna protagonista assieme a un breve testo composto per didascalizzare la peculiarità della sua resilienza. Ho inteso si cogliesse l'essenza di uno sguardo, di un gesto ed il significato profondo. Parlo di resilienza: tutto il libro 'Donne' mira ad essere una testimonianza della loro resilienza. Termine spesso abusato ma che per me sintetizza quel concetto di "essere donna" con quella forte e femminile capacità di riorganizzare la propria vita, con una visione positiva, dopo qualcosa che l'ha sconvolta”.

248 ritratti femminili di volti celebri dello spettacolo, tra cui:

Michelle Hunziker,

Mara Venier,

Ornella Vanoni,

Barbara D'Urso,

Sabrina Ferilli,

Lilli Gruber,

Sophia Loren,

Stefania Sandrelli,

Charlize Theron,

Simona Ventura,

Claudia Cardinale,

Valeria Marini,

Lorella Cuccarini,

Kay Rush,

Elisabetta Canalis,

Elena Sofia Ricci

Donne diverse, storie diverse, tutte bellissime, intense, piene di passione e di energia, donne di fama e di successo ognuna nel proprio settore e nella propria realtà ma tutte ugualmente straordinarie.

“Donne belle di una bellezza interiore che magnetizza per la carica che trasmettono – continua Lussoso – ho operato una scelta artistica, quella di non fotografare ragazze giovani, non intendevo produrre foto glamour. Le donne ritratte hanno spesso anche oltre la mezza età, sono donne con la bellezza di avere delle forti storie ed un vissuto importante. Nessuna posa e nessuna attenzione volta al perfezionismo della tecnica e delle luci, ho chiesto loro di essere se stesse, di essere spontanee, di mostrarmi la propria essenza. Ne son venute fuori foto cariche di eleganza e stile”

Il volume contiene foto di Marco Lussoso e testi di:

Celeste Acquafredda,

Restituta Carbone,

Giuliano Di Tanna,

Paolo Di Vincenzo,

Gigliola Edmondo,

Sabrina Falanga,

Luigi Guelpa,

Gabriella Mancini,

Gian Luca Marino,

Roberta Martini,

Annarita Melaragna.

Ritratti in bianco e nero, una scelta fortemente voluta:

“La fotografia in bianco e nero – spiega l’autore – ha una tale potenzialità da offrire ampio spazio d'interpretazione a chi la ‘indossa’ e differenti piani di lettura a chi la ‘osserva’. In altre parole, il bianco e nero lascia libertà all’immaginazione. È una foto più intima”.

Con all’attivo 16 libri fotografici e diverse mostre allestite in tutt'Italia e all’estero (New York, Boston, Melbourne, Hong Kong), l’ultima fatica editoriale di Marco Lussoso è forse uno dei suoi progetti più ambiziosi e dirompenti con la finalità ultima di comunicare e promuovere apprezzamento e stima verso l’universo femminile. I ritratti contenuti in "Donne" diverranno una mostra che nella settimana dell’8 marzo verrà allestita all’interno dell’area espositiva dell’Aurum di Pescara.