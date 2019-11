Al Fla la presentazione del libro sui 50 anni del Pescara Jazz

Al Fla, oggi pomeriggio alle 17 (Sala Favetta - Museo delle Genti), si terrà la presentazione del libro “1969-2019: 50 anni di Pescara Jazz”, realizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi: il volume, curato da Angelo Valori, è costellato di immagini epocali recuperate dagli archivi dell’Ente e pubblicate rigorosamente in bianco e nero.

Oltre a ben 260 fotografie, nel libro sono raccolti contributi prestigiosi di coloro che sono stati vicini a questa storica rassegna musicale.

Stamane in Comune, di fronte ai giornalisti, il sindaco Carlo Masci ha voluto ringraziare Lucio Fumo, fondatore del Festival e vera anima di un festival che ha saputo attrarre i più importanti artisti di questa particolare proposta musicale sulle rive dell’Adriatico.

“Il Festival Pescara Jazz – ha ricordato il sindaco – è la prima manifestazione del genere in Italia e pur essendo stata scavalcata per importanza da altri festival nati negli anni seguenti, mantiene con orgoglio la sua primogenitura e deve ritrovare quello scambio sinergico tra idee e istituzioni che possono farlo di nuovo decollare. Pescara è sempre stata una città dai grandi slanci nelle arti visive, nell’arte contemporanea, nella musica e nello sport e bisogna lavorare per recuperare una identità che appartiene al DNA di questa area urbana”.