'I love Abruzzo' sbarca a Pescara, presentazione al Museo delle Genti

Il gioiello 'I love Abruzzo' sbarca a Pescara. Il maestro orafo Giuliano Montaldi presenterà la sua ultima creatura al Museo delle Genti d'Abruzzo.

"È per me un onore poter far conoscere a tutti I love Abruzzo il gioiello", ha spiegato Montaldi, "sono arrivato a questo importante progetto dopo anni di studi e di ricerche che mi hanno permesso di conoscere a fondo i simboli della nostra regione. Grazie a questa innovativa intuizione ho potuto far ammirare e apprezzare anche a tanti emigrati e ai loro figli che si trovano oltre oceano le bellezze della nostra regione e i simboli che hanno fatto la sua storia".