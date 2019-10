Vignali e Minardi presentano il libro "Gli antichi mestieri d’Abruzzo"

Giovedì 31 ottobre a partire dalle 16, nel Teatro Comunale “De Rentiis” di Lettomanppello, ci sarà la presentazione del libro “Gli Antichi Mestieri d’Abruzzo”, frutto dell’attività di ricerca antropologica e storica sugli antichi mestieri ancora vivi in Abruzzo del giornalista Cristiano Vignali e del docente di Sociologia dello Sviluppo del Territorio Regionale della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, Everardo Minardi, in collaborazione con altri studiosi sia accademici, sia non universitari.



Dopo il successo della prima presentazione tenutasi a Pescara, questa volta il libro verrà presentato, con la collaborazione dell’Associazione “Liberamente”, a Lettomanoppello, città della pietra della Maiella e dell’antica attività degli scalpellini di cui si parla nella ricerca, nell’ottica della manifestazione “Strisciando 2.0 2019”, raduno internazionale di Speleologia che si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre.



In particolare, nell’opera si studiano gli antichi mestieri e arti che ancora permangono nelle “isole mondo” dell’Abruzzo interno. La ricerca dopo aver esaminato e descritto la situazione, cerca di individuare una possibilità di sviluppo odierna di queste realtà economiche locali che affondano le loro origini nei secoli e nei millenni fino all’Età del Ferro. L’opera può avere anche una valenza turistica al fine della valorizzazione del cosiddetto turismo esperienziale, cioè “fai da te”.