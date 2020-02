Di Giovanni e Di Felice presentano “Giovanni De Sanctis. Avvocato, patriota, deputato”

Loris Di Giovanni e Sandra Di Felice presentano “Giovanni De Sanctis. Avvocato, patriota, deputato” (Artemia Nova Editrice) domenica 9 febbraio a Lettomanoppello. Interverranno, moderati da Marco Presutti:

Saranno presenti gli autori. Ingresso libero. Dice D’Alfonso nella sua prefazione:

“Giovanni De Sanctis era scomparso completamente dalla memoria collettiva dei cittadini di Lettomanoppello. È un grande merito favorire la presa di consapevolezza dei cittadini di oggi sul pensiero, l’opera e le battaglie di un uomo capace di elaborare idee progressiste e attivare iniziative palesemente esigenti sul piano del coraggio per chi le conduceva. Attraverso le pagine di questo studio siamo condotti per mano alla riscoperta di un cittadino al servizio delle istituzioni che ha onorato nel miglior modo possibile il mandato parlamentare, accompagnando ai primi passi del nascente Regno l’avvio di una stagione nuova di intrapresa economica e sociale nella regione che lo aveva mandato in Parlamento”.