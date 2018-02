Al Colonna la presentazione di 'Expert Brain', libro-evento di Antonio Cerasa

L’associazione culturale Altaca organizza a Pescara la presentazione del libro “Expert Brain: come la passione per il lavoro modella il cervello” (Franco Angeli Editore) alla presenza dell’autore Antonio Cerasa che, affiancato dall'Architetto Alessandro Sonsini in veste di moderatore, dialogherà con alcuni super-esperti: Angela Ciampagna (Profumiera), Davide Di Fabio (Chef), Luca D’Andreamatteo (Golfista) e Dario Oggiano (Designer). Lo scopo di questo incontro è far conoscere al grande pubblico come la passione per il lavoro sia così profonda da modificare uno degli elementi più complessi presenti in natura: il cervello umano.

Che cosa hanno in comune un architetto quando immagina gli spazi o un golfista quando decide dove far cadere la palla? O uno scrittore quando descrive un ricordo o una profumiera quando compone una nuova fragranza? E cosa accade nella mente dello Chef quando deve dividere i compiti alla sua brigata? Le risposte a queste domande sono riportate nel libro, recentemente premiato come miglior libro per la Divulgazione Scientifica 2017.

L’autore Antonio Cerasa si è impegnato in una pubblicazione che rende comprensibile un argomento complesso: il tema dell'esercizio appassionato di molti mestieri (dalla cucina allo sport, alla scrittura) e di come l'impegno e la determinazione producano variazioni cerebrali capaci di migliorarci. Tali argomenti verranno affrontati da Cerasa che si avvarrà della testimonianza di importanti esponenti del “saper fare” abruzzese. La creatività attraverso la divulgazione raggiunge i suoi obiettivi, le scoperte più importanti devono essere condivise e divulgate: la presentazione punta a questo. Ci saranno soggetti che provengono da ambiti e professioni differenti ma che dando strada alla propria passione ne hanno fatto una professione vera.

Se c’è una lezione che il libro di Cerasa vuole offrire è che bisogna affrontare la vita con coraggio. Si parlerà di genetica, neuroscienze, plasticità neuronale, aspetti molto misteriosi, ed è interessante il modo di promozione, facendosi affiancare da una serie di testimonial che cambia da territorio a territorio, intelligenze che supportano la tesi che mettendo passione nel lavoro riusciamo a modificare l’organo più importante che abbiamo, che è il cervello, e le nostre vite.