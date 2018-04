"Donne tra i due secoli", presentazione del nuovo saggio di Giorgio Carnevale

Dopo l'evento di presentazione del suo ultimo saggio a Roma, Giorgio Carnevale, Psicologo e Psicoterapeuta, saggista e romanziere, ha scelto l'Abruzzo come seconda tappa per raccontarci il suo punto di vista sul ruolo della donna oggi e sul complesso universo della sessualità femminile.



"Donne tra i due secoli" è uno studio che analizza il mondo femminile al di fuori degli schemi mediatici che massimizzano la contrapposizione di genere ed è il risultato di studi e approfondimenti e di una costante osservazione clinica che ha permesso all'autore di averne una percezione molto intima.



Appuntamento venerdì 20 aprile. A seguire un buffet di benvenuto ai partecipanti, per inaugurare la nuova sede del Centro Psicoterapia Familiare e molte novità sugli eventi laboratoriali per l'anno in corso.



E' necessaria la prenotazione via e-mail all'indirizzo centropsicoterapiafamiliare@gmail.com oppure tramite telefono al numero 349.5948873.