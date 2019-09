Presentazione del "Dizionario dei film brutti a fumetti 2"

Games Academy Pescara e Scuola Internazionale di Comics di Pescara, in collaborazione con Shockdom, organizzano l'evento di lancio del nuovo libro di Davide La Rosa e Fabrizio Pluc Di Nicola.

Appuntamento venerdì 20 settembre. Sarà presente il disegnatore Fabrizio Pluc Di Nicola, che per l'occasione metterà a servizio il suo stile grafico per realizzare i "disegni più belli per i film più brutti di sempre.

Presenta il fumettista Antonio Silvestri, in arte Tauro.