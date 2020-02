Presentazione del corso di scrittura creativa a SpazioPiù

Esistono molti motivi per scrivere e altrettanti modi in cui farlo. C'è chi preferisce parlare di teoria, chi di tecnica, chi di autori. Altri ancora parlano di scrittura per il web, per i nuovi media, di editing e pubblicazione. Di ispirazione. Il mondo è davvero vario, ed è anche questo a renderlo bello. C'è anche chi preferisce scrivere.



"L'odore delle parole" è un corso che parte dal presupposto che solo scrivendo si impara a scrivere: a perfezionare la propria capacità di osservare e di narrare. Per questo mette al centro la pratica, la tua esperienza: le parole. Le teorie, le tecniche, gli autori, ci aiutano soltanto a creare un contenitore adatto.



Non importa che tu voglia scrivere per lavoro o per piacere. Ogni ragione è lecita: merita di essere ascoltata. E sviluppata. È importante che tu abbia voglia di un nuovo viaggio in cui portare con te carta e penna: le tue parole sono importanti! Al resto - come fa dal 2012 - penserà il WriteClub Lab.



La presentazione è gratuita e si svolgerà martedì 25 febbraio alle 18:30 da SpazioPiù. Sarà possibile partecipare prenotando al 338/9866874. Il corso inizierà il 3 marzo e consisterà in 10 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna.