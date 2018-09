“Con la pelle ascolto”, cocktail d’autore con Cristina Mosca 

Venerdì 14 settembre alle ore 19, a “La chiave di volta”, presentazione dell'ultimo libro di Cristina Mosca (Ianieri edizioni 2018) da parte della psicoterapeuta Elisa Tracanna.

Si potrà poi restare per un cocktail (quota di partecipazione 8 euro; prenotazioni 333/1014750).

La trama

Quante speranze possono vivere in un solo cuore? E quante in un cuore solo? Alma ed Elena sono due sorelle in perenne conflitto. Due vite che sembrano correre su binari paralleli senza mai incontrarsi.

Elena ha la passione per la pittura e una storia d’amore con Marco, che non vuole avere figli; Alma trascorre la maggior parte del tempo nelle bigiotterie e passa da un uomo all’altro finché non resta incinta. Quando ormai sono rassegnate al silenzio come unico rumore di fondo delle loro individualità, scopriranno un nuovo modo di comunicare: ascoltarsi.