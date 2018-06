Libri: Cacciatore e Di Berardino presentano "Britannica" a Loreto Aprutino

Venerdì 22 giugno a Loreto Aprutino si svolgerà la presentazione del libro "Britannica. Dal Madchester al Britpop il ritorno del rock d’Oltremanica", scritto da Alessio Cacciatore e Giorgio Di Berardino.

Il volume racconta la storia dell'indie rock inglese dall'inizio degli anni '80 alla fine degli anni '90. Moderatore sarà il giornalista Piero Vittoria. Seguirà un dj set a cura di Lou Quinzio.

Definire 'Britannica' un trattato o un manuale del rock d’Oltremanica sarebbe riduttivo: si descrive, infatti, in maniera dettagliata un periodo d’oro e forse irripetibile che idealmente si fa partire dal Madchester per sfociare poi nel Britpop.

È questa un’operazione senza precedenti in Italia: è la prima volta, infatti, che nel nostro Paese viene pubblicato un libro che affronta un periodo musicale così importante e fondamentale nella storia del rock mondiale in questa maniera.

Dalle ceneri del punk trasse ispirazione una moltitudine di gruppi che poi, negli anni '90, dominarono la cultura inglese accattivandosi l’attenzione del mercato discografico globale. Formazioni note si mischiano a band sconosciute spesso perfino tra le mura domestiche in uno scenario nel quale non a tutti è stato concesso di crescere.

20 anni di rock britannico indipendente raccontati minuziosamente in un volume definitivo, enciclopedico e a tratti romanzesco. Vere e proprie narrazioni di storie vere tra eccessi e amori, successo e declino.

Giorgio Di Berardino è nato a Pescara nel 1980. Musicista e compositore, sin dalla metà degli anni '90 ha girato l’Italia e l’Europa seguendo la maggior parte dei gruppi citati in questo libro. È un collaboratore del fanclub italiano degli Oasis e recensore di articoli in alcuni portali musicali on line. Nel 2013 ha partecipato alla produzione esecutiva dell’album 'Second Sight' dei The Shore.

Alessio Cacciatore è nato a Penne nel 1978. Da sempre appassionato di musica rock e di storia della musica in generale, ha scritto articoli per il mensile 'Rockstar' (2005) e recensioni per alcuni siti musicali on line (fanzine di MTV Italia, Wonderwall italian Oasis fans club, Music-on-tnt, Franz Ferdinand italian website). Nel 2011 ha pubblicato il saggio musicale “Woodstock 1969: la storia i protagonisti, la leggenda”.