'Amazing grace', una birra per ricordare Stefania Spanò

Si chiama 'Amazing Grace' la nuova birra prodotta dal giovane Mastro Birraio del Pesce Palla, e proprio come il noto inno sacro di origini popolari da cui trae il nome, nasce per portare un messaggio di solidarietà e speranza. Ambrata dai riflessi rossi, profumi fruttati, corpo medio beverino, dal sapore avvolgente, delicato ma deciso, con una leggera eco di note amare sul finale; una birra di carattere, che rispecchia esattamente la persona alla quale è stata ispirata.

Con l’Amazing Grace il birrificio artigianale Pesce Palla ha infatti voluto ricordare Stefania Spanò: moglie, madre e professionista straordinaria, venuta improvvisamente a mancare qualche mese fa, all’età di 47 anni, per un fatale aneurisma cerebrale. Una donna che, oltre a dedicarsi alla famiglia, ha consacrato la propria vita allo studio e alla ricerca scientifica, conducendo una brillante carriera.

Era professoressa ordinaria e codirettrice del programma di Microbiologia e Immunologia all’Università di Aberdeen, in Scozia, dove contemporaneamente dirigeva il centro di studi da lei fondato per indagare sul comportamento adottato dai batteri nelle interazioni con l’essere umano.

Nel buio e nella solitudine portate dal lutto le persone legate alla Spanò, toccate dalla forza d’animo e dalla determinazione dimostrate ma mai ostentate da questa donna, hanno saputo trovare un modo per reagire, per trasformare la tenebra in luce e la sofferenza in nuova speranza. Il marito, Massimiliano Baldassarre, ha avviato una raccolta fondi per finanziare una borsa di studio intitolata a suo nome e destinata a meritevoli neo laureati, con l’intento di offrire loro la possibilità di condurre una personale esperienza di crescita e continuare, idealmente, l’opera di sapere avviata dalla moglie.

L’Amazing Grace è stata pensata e creata con l’obiettivo di sostenere questa iniziativa; il birrificio ha infatti deciso che buona parte del ricavato delle vendite sarà devoluto al sovvenzionamento della borsa di studio. La presentazione della birra, fissata per giovedì 5 dicembre nella sede del birrificio a Vallemare, dalle ore 17:30 e per l’arco di tutta la serata, si prospetta dunque non solo come un evento di degustazione ma anche e soprattutto come un’occasione per celebrare una donna speciale e tenerne viva la memoria, contribuendo alla realizzazione del suo sogno di conoscenza.