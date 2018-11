L'associazione Amici dell'Ente Per le Manifestazioni Pescaresi si presenta

Nasce l’associazione senza fine di lucro “Amici dell’Ente per le Manifestazioni Pescaresi”. Come si legge in una nota,

"L’associazione si propone di realizzare attività di promozione culturale per contribuire a favorire lo sviluppo economico, sociale e turistico, anche attraverso scambi con altre associazioni, nonché la conoscenza della storia dell'EMP. Per conseguire gli obiettivi saranno organizzati seminari, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, rassegne, viaggi di studio e premi".

La sede sarà nei pressi dell'auditorium Flaiano, sul Lungomare C. Colombo, 122. Venerdì 30 novembre ci sarà la presentazione pubblica dell’associazione, con ingresso libero. A fare gli onori di casa sarà la giornalista Mila Cantagallo.

Nel corso dell’evento vi saranno due brevi dialoghi-conversazioni, coordinati dal prof. Enzo Fimiani, in ricordo di Edoardo Tiboni (foto) e Carlo Lizza. Seguiranno letture di testi e poesie da parte di Franca Minnucci. La musica sarà a cura dell’AcousticDuo Profeta-Della Valle.