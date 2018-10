Premio Letterario “Luigi D’Amico - Parrozzo” a Sigfrido Ranucci

Tutto pronto per il Premio letterario nazionale di Poesia e Saggistica “Luigi D’Amico - Parrozzo”, giunto quest’anno alla seconda edizione. Appuntamento domenica 14 ottobre. Qui di seguito i nomi di coloro che riceveranno un riconoscimento:

il giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci, volto noto di Report

S​ilvano Petrosino, docente di Teorie della comunicazione e Filosofia morale - l’Università Cattolica di Milano e di Piacenza

Elena Malta

Leo Ferrante

Franco Di Tizio

gli uomini del Comando della Polizia Municipale di Pescara

Ranucci, in particolare, verrà premiato per le numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti, sulle mafie e sull’utilizzo di armi non convenzionali. Durante la giornata interverranno: