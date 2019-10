A Spoltore la sesta edizione del Premio Giovina Di Girolamo: il programma

Iniziano giovedì 24 ottobre gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Onlus "Il Volo del Gabbiano": alle ore 10.30, nella Scuola secondaria di via Montesecco, è previsto l'incontro con Giorgio Felzani (dell'unità spinale della struttura riabilitativa San Raffaele di Sulmona) dedicato all'esoscheletro. Si tratta di una nuova tecnologia al servizio della medicina che sarà presentata ai ragazzi.

Venerdì 25, ancora alle ore 10.30 ma nell'aula magna della Scuola Primaria di Villa Raspa, in via Bari, è previsto l'incontro con Gionata Bernasconi, autore di "Martino piccolo lupo": la lettura animata del testo sarà un'occasione di confronto sul tema dell'inclusione sociale, nell'ottica della campagna "Essere diversi in un mondo di uguali" promossa sempre dalla Fondazione.

Sabato 26 l'appuntamento è nella sala consiliare del Comune con la cerimonia conclusiva del Premio Di Girolamo: assieme alla premiazione, con la consegna degli attestati, è prevista la donazione di un defibrillatore al Dirigente dell'istituto comprensivo di Spoltore Bruno D'Anteo.