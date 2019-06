Premio Flaiano 2019, annunciati tutti i vincitori della 56esima edizione [FOTO]

Riconoscimenti, per la sezione cinema, a Micaela Ramazzotti, Carla Signoris e Rocco Papaleo. Premio speciale a Carlo Vanzina. Il Flaiano alla carriera va al giornalista Steve McCurry. Nel teatro vince Lillo per il musical "The school of the rock"