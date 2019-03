Disegno e poesia: al Museo Colonna il Premio dedicato a Gianluca e Nicolò 

Un evento speciale per ricordare due ragazzi, Gianluca Vitale e Nicolò De Cecco: a loro è dedicata l’ottava edizione del Premio di disegno e poesia, organizzato dall’Afia (Associazione famiglie ipoacusici abruzzesi), in programma sabato 9 marzo a Pescara.

Il concorso a premi, riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie abruzzesi, quest’anno è incentrato sul tema “Il mondo che non c’è: sfidare l’immaginazione”: dopo la premiazione, ci sarà lo spettacolo teatrale per ragazzi, intitolato “Arturo non ha paura”, a cura di Francesca Camilla D’Amico.

L’Afia (Associazione famiglie ipoacusici abruzzesi), di cui Gianluca e Nicolò (scomparsi prematuramente) facevano parte, ha sede a Scafa e lavora allo scopo di favorire la piena integrazione della persone sorde nella scuola, nel tempo libero, nel mondo del lavoro e nella società, attraverso l’apprendimento del linguaggio verbale.