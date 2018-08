Premio Dean Martin, ecco chi sono i protagonisti dell'edizione 2018

L’8 agosto alle ore 21 a Montesilvano Colle il prestigioso cappello di Dean Martin verrà consegnato a sei abruzzesi, che si sono distinti nella loro professione, nelle attività culturali, imprenditoriali e sociali, nei paesi del mondo o nelle regioni italiane dove attualmente risiedono.

Premio Speciale “Gaetano Crocetti” a una professionista pescarese per la sua azione solidale in alcuni Paesi in difficoltà. Il Premio Dean Martin è organizzato dall'omonima fondazione con il contributo del Comune di Montesilvano e il patrocinio del Consiglio Regionale, della Provincia di Pescara e del Cram. L’8 agosto ricorre il 62° anniversario della tragedia nella miniera di carbone Bois du Cazier, la serata del Premio si aprirà con un omaggio a Marcinelle.

Dopo la collaborazione avviata con i Festival John Fante e Rocky Marciano, ci sarà uno spazio dedicato ai due celebri abruzzesi. L’Orchestra Dean Martin, diretta dal Maestro Antonella De Angelis, proporrà un viaggio musicale sulle note dei famosi e indimenticabili brani di Dean Martin, Frank Sinatra ed Herry Mancini, interpretati dal cantante Antonello Angiolillo. Verrà raccontato il viaggio di Gaetano Crocetti, barbiere emigrante montesilvanese, che ha poi trovato successo e fortuna negli Usa grazie anche a suo figlio Dino Paul. La regia dell’11° Premio Dean Martin è curata da Matteo Veleno, in collaborazione con l’attrice Tiziana Di Tonno. Presenta la serata la giornalista Mila Cantagallo.