Premio Dean Martin, c'è già una vincitrice: è la cantante Simona Molinari

Il Premio Dean Martin, in programma mercoledì 7 agosto al Teatro del Mare, entra nel vivo. Lunedì 29 luglio, nel corso di una conferenza stampa indetta dall'amministrazione comunale, verranno annunciati i nomi dei vincitori dell'edizione 2019 che si sono distinti nella loro professione o nelle attività culturali, politiche e sociali svolte nelle rispettive località di residenza.

Parteciperanno:

il presidente​ della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri,

il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis,

l’assessore comunale alle Manifestazioni Deborah Comardi

la presidente del Premio Dean Martin Alessandra Portinari

L'appuntamento è per le ore 11,30 in Largo Venezuela, alla presenza della cantante Simona Molinari che riceverà in anteprima il prestigioso riconoscimento.