Premiazione del concorso “La relazione di genere tra violenza, stereotipi e libertà”

Si terrà venerdì 25 maggio, nel Palazzo della Provincia di Pescara, la premiazione del Concorso bandito dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia, presieduto da Romina Di Costanzo, dal titolo “La relazione di genere tra violenza, stereotipi e libertà”. Il concorso, rivolto agli istituti superiori della Provincia, ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere nei più giovani la riflessione relativa alla violenza di genere, che si configura ormai da anni come una vera emergenza sociale.

Hanno aderito all’iniziativa gli studenti del liceo Scientifico “C. D’Ascanio” di Montesilvano, del Liceo classico “G. D’Annunzio” e del liceo artistico, musicale e coreutico “G. Misticoni – V.Bellisario” di Pescara.

I partecipanti, sulla scorta dei documenti forniti dal bando, hanno sviluppato un pensiero sul tema, attraverso la produzione di un elaborato realizzato in diverse forme espressive scritto, grafico e multimediale.

Cinque i premi assegnati, che consisteranno in libri offerti dagli sponsor dell’iniziativa (Carocci Editore, Neo Edizioni e la libreria indipendente On the Road) in base a diverse sezioni: scrittura, pittura, regia, comunicazione e critica.

A valutare i lavori una giuria di esperti: il pittore Gianfranco Zazzeroni, il regista Andrea Malandra, lo scrittore Omar D’Incecco, la giornalista Antonella Luccitti e la consigliera di Parità della Provincia di Pescara Danielle Mastrangelo.

All’iniziativa, cui parteciperà il Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, interverrà anche l’attrice Tiziana Di Tonno che, oltre a interpretare i testi dei lavori in concorso, proporrà una performance teatrale ispirata dai Monologhi “Ferite a morte” di Serena Dandini.