Premi Flaiano 2018, tutti presenti tranne Mika: il cantante dà forfait

Questa sera, a partire dalle ore 21, ci sarà in piazza Salotto la consueta parata di stelle per i Premi Internazionali Flaiano. Sono attesi tanti ospiti importanti, tra cui il regista Ferzan Ozpetek, le attrici Monica Guerritore ed Elena Sofia Ricci, il conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Ma probabilmente il personaggio più atteso era Mika, cantante libanese che di recente si è anche reinventato showman del piccolo schermo dopo le partecipazioni a X Factor e Stasera CasaMika.

Proprio per quest'ultima trasmissione l'artista avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento, ma ieri - tramite una nota dell'organizzazione - ha fatto sapere che "per motivi di lavoro" non potrà ritirare personalmente il Premio, e "onorato di questo importante riconoscimento per sé e tutta la sua squadra ha mandato un video di saluti".

Delusione, ovviamente, tra tutti i suoi fan che speravano questa sera di strappare magari un selfie intercettandolo sul red carpet. Ritirerà il premio al suo posto Gianluigi Attorre, direttore creativo della Ballandi Multimedia Srl.