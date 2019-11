"Plastic tour" al Fla - Festival di Libri e Altrecose 2019

Domenica 10 novembre al Fla - Festival di Libri e Altrecose 2019 (ore 16, Museo del Gusto - Museo delle Genti), arriva il Plastic Tour ovvero "Le avventure di Plastica 1/L'inizio delle cose" romanzo scritto da Beniamino Cardines, vincitore del Premio Letterario Nazionale "Luigi D'Amico" 2019, e selezionato per partecipare alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, svoltasi lo scorso ottobre.

Protagonisti del Plastic Tour che, insieme all'autore daranno vita a una singolare presentazione del libro, sono Rosetta Clissa e Antonella Di Giovanni, i performers Raffaele Landesti, Fiorella Altobelli, Chiara Sari, Elena Kanani glossario vivente di Plastica, Loredana Di Sante, Dina Graziani, Anna Vispo e Giuliana Manzalini, Chiara Di Fermo e Stella Genco.

Inoltre sarà presente l'artista Paride Mariotti con le sue eco-sculture costruite con materiali riciclati.

Dice Beniamino Cardines, scrittore:

"Scrivo per dire qualcosa. Questo romanzo non è solo la vita avventurosa di Plastica una ragazzina di 11 anni, ma anche la possibilità di fare della letteratura un luogo di coscienza e consapevolezza. Oggi tutti parlano e vorrebbero un mondo plastic free, ma è evidente che abbiamo prodotto altro e che viviamo in un mondo plastic all! C'è molto da fare per ripulire il mondo, ma bisogna partire dai terrestri, dagli uomini e dalle donne, e soprattutto dalle nuove generazioni".