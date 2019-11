Al Museo del Mare di Torre Cerrano si parla della Pinna nobilis. Si chiama infatti "Sos Pinna nobilis: la Citizen Science come strumento per fronteggiare le emergenze ambientali" l'incontro in programma domenica 17 novembre con il dottor Fernando Rubino (Cnr-Irsa Taranto) e il professor Pietro Giorgio Tiscar (Università di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria), che spiegheranno quali sono gli studi sulla moria di massa della cosiddetta "nacchera di mare".

Questa specie protetta di bivalve endemico del Mar Mediterraneo è attualmente attaccata da un'infezione che solo nell'Adriatico non è ancora arrivata. Durante il convegno del 17 novembre verranno dunque illustrati i possibili strumenti per fronteggiare questa emergenza ambientale.