'Pink is my favourite colour - aspettando la Race for the Cure' a Les Paillotes

Tutto pronto per "Pink is my favourite colour - aspettando la Race for the Cure Pescara 2019". Questo, infatti, è il titolo dell'evento che si terrà venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 19, al Café Les Paillotes di Pescara.

Sarà un cocktail party con dj set. Donazione minima: 40 euro.

Per iscriversi alla Race for the Cure, in programma a Pescara dal 20 al 22 settembre, è sufficiente cliccare QUI.