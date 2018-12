"Pink Christmas Cocktail", un Natale in Rosa a favore della salute femminile

Si svolgerà mercoledì 12 dicembre al "Senaxx", in via Cesare Battisti 11 (accanto a "Italiani"), il "Pink Christmas Cocktail", evento di beneficenza e occasione per scambiarsi gli auguri di Natale.

Alzando i calici sulle note del sax del musicista Alberto Grossi che accompagnerà la voce di Alessandra Dambra, si potrà fare una buona azione sostenendo le attività del Comitato Abruzzo - Komen Italia, presieduto da Isabella Marianacci: parte dei fondi raccolti, infatti, sarà destinata a progetti di sensibilizzazione e tutela della salute femminile in Abruzzo.

L’organizzazione dell’evento natalizio (che inizierà alle 18) è stata resa possibile grazie alla dedizione e al grande impegno delle “Ladies” del Comitato Abruzzo di Komen Italia:

Marianna Nuzzo,

Gemma Andreini,

Clotilde Grande,

Bianca Saquella,

Monica Di Pillo,

Antonella Di Camillo,

Maria Di Giamberardino,

Francesca Schunck

Paola Leccese

Numerosi i partner che hanno sostenuto l'iniziativa: