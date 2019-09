L’attore e regista Cecchini a Pescara per formare e selezionare nuovi talenti

“Immaginate che…” è il nome della masterclass di recitazione tenuta dall’attore e regista italiano Piermaria Cecchini che si terrà il 26 e 27 ottobre a Pescara.

Testimonial della Birra Moretti, Piermaria Cecchini è un noto attore della cinematografia italiana, nonché scrittore e regista di film e spettacoli teatrali. La sua figura porta tutti al ricordo del famoso e divertente film “Abbronzatissimi”, ma la sua lunga carriera, iniziata nel 1987 e composta da oltre 30 anni di cinema, teatro e tv, ci ha regalato personaggi di vario genere.

Citiamo solo alcune serie televisive alle quali ha partecipato in qualità di attore: “Il bello delle donne”, “Carabinieri 2”, “Carabinieri 6”, “Il maresciallo Rocca”, “I Cesaroni” e “Un posto al sole”.

La Master Class sarà un’importante occasione per proiettarsi nell’affascinante ruolo dell’attore migliorando non solo le proprie prestazioni artistiche, ma anche la propria personalità.

Per partecipare alla Master Class di Pescara è necessario contattare l'agenzia di comunicazione e produzione cinematografica Jmotion al numero 085/61583 o all'indirizzo info@ jmotionschool.com. In sinergia con l'agenzia di management artistico The Mac Live, organizzatrice dell'appuntamento abruzzese, ai partecipanti verrà riservata l'opportunità di accedere ai casting del prossimo film di Cecchini.