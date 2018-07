In Piazza Le Laudi la finale provinciale di Miss Italia

Si svolgerà sabato 7 luglio, dalle ore 21 in poi in piazza Le Laudi, la selezione provinciale di Miss Italia da cui verrà eletta Miss Pescara. Si tratta di un evento patrocinato dal Comune, con l’organizzazione dell’agenzia Pai di Mimmo Del Moro e curata a livello locale da Ivria Montedoro e Camillo Del Romano.

Si tratta di un percorso che conduce alla finale regionale: le vincitrici di fascia accederanno alle fasi di selezione regionale che saranno 8 in Abruzzo. Sul palco le aspiranti Miss faranno tre le uscite, la prima in abito elegante, poi in costume e infine in body olimpionico. Non solo competizione, ma anche intermezzi musicali nella serata che sarà presentata dalla giornalista Grazia Di Dio.

Si tratta di un appuntamento annuale per la città, che ha voluto ritrovare uno stretto legame con il Concorso che quest’anno compie 79 anni. Insieme alle Miss ci sarà la presenza di Annabruna Di Iorio, che è l’attuale Miss Abruzzo, in vista della finale regionale che si terrà il 24 agosto a Roccaraso. Chi vuole iscriversi può ancora farlo, telefonando al 393/3343854.