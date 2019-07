Pianeta Moda porta l’Abruzzo in passerella con i suoi giovani talenti

È l’Abruzzo migliore quello portato in passerella dalla Fashion Academy Pianeta Moda, mercoledì 24 luglio al 'Marina di Pescara'. La scuola di Alta Formazione Professionale accreditata dalla Regione, presenta l’evento moda “Our Different Vibes”, preziosa manifestazione che rientra nel calendario di Estatica 2019 e che mette in risalto il valore del territorio abruzzese e le competenze di giovani di grande talento e preparazione. Gli allievi della scuola pescarese rappresentano infatti le future figure professionali del settore moda, sempre più ricercate e richieste nel panorama nazionale e internazionale.

L’evento, che ospiterà più di 200 aziende di settore, sarà presentato da Jo Squillo coadiuvata da Luca Teseo. Ospite d’onore sarà il tenore Piero Mazzocchetti, che emozionerà con la sua voce unica. Anno dopo anno, l’evento firmato dalla pescarese Pianeta Moda si è imposto come tappa fissa nel mondo del fashion e simbolo di un Abruzzo che avanza.

Sfileranno le creazioni degli studenti sotto lo guardo attento dei loro insegnanti. Anche questa volta le aspettative sono alte: si ammireranno in passerella capi di altissima qualità, che mettono a nudo la bellezza umana, rappresentandola nella sua diversità e secondo le sue affascinanti sfumature positive, simbolo di una realtà dinamica e attuale ma nello tesso tempo ancestrale.

“Il nostro lavoro è fin dall’inizio mirato a migliorare le potenzialità dell’intera regione Abruzzo, attraverso nuove competenze professionali e lo sviluppo di un connubio tra innovazione e artigianalità”, spiega la direttrice della scuola Rita Annecchini. “Avvicinare le giovani generazioni al settore dell’abbigliamento e della pelletteria è il nostro focus. È in questo modo che emergono i fondamenti della nostra scuola: formazione, laboratori di ricerca e sviluppo, diffusione della cultura del made in Italy”.

Gli studenti dell’accademia di Pescara negli anni si sono contraddistinti per le loro capacità, arrivando a conquistare diverse vittorie e moltissime fasi finali nel primo e più importante concorso italiano per giovani talenti, Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti.

“Siamo certi - conclude Annecchini - che l’impegno e la passione insieme alla migliore formazione, anche tecnologica, aiutino i talenti coltivati in Abruzzo ad emergere in un ambiente lavorativo competitivo come quello della moda”.

L’accademia pescarese, accreditata dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, si impegna costantemente nella tutela della qualità e dello sviluppo del distretto Moda, attraverso Atea Consorzio Eccellenze Artigiane, composto da 60 aziende del territorio e promotore di una delle iniziative più prestigiose del centro-sud Italia: la creazione di una struttura all’avanguardia in grado di erogare una nuova offerta formativa, specializzata nell’alta formazione del settore tessile e abbigliamento, con particolare attenzione alla pelletteria, ad Alba Adriatica.