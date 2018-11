"Pescara Wine Festival" 2018, premio alle eccellenze del vino abruzzese

Torna il "Pescara Wine Festival", premio alle eccellenze del vino abruzzese, a cura dell'Associazione Italiana Sommelier e con il patrocinio della Presidenza del consiglio comunale e in collaborazione con Regione Abruzzo, Camera di Commercio e Provincia di Pescara, che si svolgerà sabato 17 novembre in sala consiliare dalle 17 in poi.

Luca Panunzio, delegato di Pescara dell’Associazione Italiana Sommelier, è l'ideatore e conduttore del Premio.