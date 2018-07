Pescara Vecchia torna a spegnere le luci con la cena sotto le stelle, una notte romantica a lume di candela

Tornano le luci spente per vedere le stelle a Pescara Vecchia dove venerdì 13 luglio il Consorzio Pescara Vecchia prepara la nuova edizione del format nato per aspettare la notte di San Lorenzo, con il patrocinio del Comune di Pescara.

“Luci spente per godere una serata speciale – dice Cristian Summa, a capo del Consorzio Pescara Vecchia – Torna un evento che è piaciuto e che ha funzionato e torna alla luce di 3.000 candele che accenderemo per dare maggiore evidenza al cielo. Storia e tradizione dell’enogastronomia si incontrano per dar vita ad una serata dove il buon cibo e il saper bere saranno protagonisti, in un ambiente esclusivo e romantico, qual è la nostra Pescara Vecchia. Ci sarà anche la musica e l’intrattenimento in varie aree del perimetro interessato: dalle 20 in poi le luci saranno spente su via Flaiano corso Manthonè via delle Caserme, via Corfinio, via Catone, via Petronio. Animazione, ma anche sicurezza, il Consorzio provvederà anche alla vigilanza privata per rendere come al solito serena la serata dedicata alle stelle”.