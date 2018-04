A Pescara le storie d’amore per la vita e di coraggio di tre madri

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con il “Sì all'Uomo” del Premio nazionale “Domenico Allegrino”. Sabato 14 aprile si terrà la dodicesima edizione dell'evento, ideato e realizzato, a partire dal 2007, dall’associazione a lui intitolata, in occasione della ricorrenza della sua scomparsa (29 marzo 1999), dall'associazione a lui intitolata. La manifestazione si svolgerà alle ore 9.30 all’Auditorium “Petruzzi” di Pescara, in via delle Caserme.

L'iniziativa, occasione speciale per rivivere le storie di chi ha scelto di aprirsi alla vita e donarsi agli altri senza riserve, sarà dedicata alla figura della madre, lo stesso tema che ha ispirato quest’anno il concorso organizzato dalla onlus per gli studenti delle scuole primarie e secondarie e il calendario che raffigura le opere vincitrici. Il premio racconterà le storie di Stefania Fiorentino e della figlia Bea Naso, la bimba di 8 anni di Torino, affetta da una malattia rarissima che l'ha portata via il 14 febbraio scorso, a pochi mesi dalla morte della madre, scomparsa a causa di un male incurabile. A parlare del coraggio di Stefania e Bea e del loro amore per la vita, ci sarà la zia della bimba, Sara Fiorentino, che porta avanti l’associazione “Il mondo di Bea” ed è autrice del libro "Leggera come una piuma” (edizioni Pathos), che sarà presentato al Salone del libro di Torino a maggio e il cui ricavato sarà devoluto per sostenere le cure di altri bimbi malati.

Parteciperà alla manifestazione anche Antonella Lamelza, la supermamma di 10 figli di Cupello (Chieti), che racconterà la straordinaria esperienza di una famiglia così numerosa. Infine, in collegamento skype da Spresiano (Treviso), ci saranno Luca Girotto e Sara Pavan, fratello e migliore amica di Elisa Girotto la donna di 40 anni scomparsa nel settembre scorso, a causa di una malattia oncologica, dopo aver lasciato alla figlia di 1 anno regali fino al 18esimo compleanno.

La musica del “Coniugi Warren duo”, costituito da Geoff Warren, sassofonista e flautista di fama internazionale, e dalla moglie Marzia Del Biondo, flautista, creerà la suggestiva atmosfera del premio. Saranno presenti anche numerosi studenti delle scuole medie e superiori di Pescara. Il riconoscimento conferito ai premiati consiste in un'opera realizzata dall’artista Nadia La Torre.